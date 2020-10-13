В Кыштыме началась реконструкция памятника борцам за установление Советской власти

Вчера, 16:07 Категория: Общество

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Как стало известно сайту «КР» на официальной странице администрации Кыштымского городского округа на улице Калинина ведётся реконтрукция трехгранной стелы «Борцам за установление Советской власти в Кыштыме от комсомольцев и молодёжи города», установленной в 1968 году.

Работы призводятся в рамках договора о социальном партнёрстве между администрацией Кыштымского городского округа и акционерным обществом «Радиозавод».

Проект реконструкции разработан кыштымским архитектором Инной Юсуповой.

Как пояснил заместитель главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, в реализации проекта, задействовано несколько подрядных организаций. Облицовку гранитом самой стелы, а также постамента и ступеней выполнит кыштымский индивидуальный предприниматель Наталья Шапранова. ООО «ЭнергоСтрой» – руководитель Любовь Устьянцева произведёт монтаж опор освещения, а также выполнит подсветку памятника.

Преобразится и прилегающая территория: она будет выложена тротуарной плиткой. Этими работами займётся «Урал М-Строй».

На преображение памятника радиозавод направил около двух миллионов рублей. Все работы планируется завершить до конца этого года.