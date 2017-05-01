В Кыштыме возрождение городского сада имени Пушкина тормозит отсутствие электроснабжения
Автор: КР от Сегодня, 11:42 Категория: Туризм
Как сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, ситуация с горсадом обсуждалась на встрече главы округа Людмилы Шеболаевой с предпринимателем Евгением Барановым, который в настоящее время арендует эту территорию. По словам Заикина, сейчас ведётся поиск путей совместной деятельности по возрождению горсада. В частности, предложен вариант по созданию акционерного общества. Этот вопрос поручено проработать комиссии по инвестициям администрации округа.
Евгений Баранов также подтвердил, что утверждение организационно-правовой формы, в рамках которой будет реализовываться проект по горсаду, остаётся ключевым вопросом. Но, кроме того, не решена ещё и ситуация по электроснабжению объекта и системе освещения, обязательства по монтажу которой взяла на себя администрация округа. Предпринимателем закуплена система видеонаблюдения.
При решении проблем с электроснабжением уже в этом сезоне в саду мог бы появиться прокат спортинвентаря. Для этих целей на месте бывшего кафе построено новое здание. Развивается проект по пейнтбольному центру. Но всё же основные работы пока связаны с планировкой площадок – завозится грунт и чернозём.
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