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В Кыштыме возрождение городского сада имени Пушкина тормозит отсутствие электроснабжения

Автор: КР от Сегодня, 11:42 Категория: Туризм

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Как сказал сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, ситуация с горсадом обсуждалась на встрече главы округа Людмилы Шеболаевой с предпринимателем Евгением Барановым, который в настоящее время арендует эту территорию. По   словам Заикина, сейчас ведётся поиск путей совместной деятельности по возрождению горсада. В частности, предложен вариант по созданию акционерного общества. Этот вопрос поручено проработать комиссии по инвестициям администрации округа.

 

Евгений Баранов  также подтвердил, что утверждение организационно-правовой формы, в рамках которой будет реализовываться проект по горсаду, остаётся ключевым вопросом. Но, кроме того, не решена ещё и ситуация по электроснабжению объекта и системе освещения, обязательства по монтажу  которой взяла на себя администрация округа. Предпринимателем закуплена система видеонаблюдения.  

 

При  решении проблем с электроснабжением уже в этом сезоне в саду мог бы появиться прокат спортинвентаря. Для этих целей на месте бывшего кафе построено новое здание. Развивается проект по пейнтбольному центру. Но всё же основные работы пока связаны с планировкой площадок –  завозится грунт и чернозём.

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