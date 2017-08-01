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В Кыштыме готовятся к новым общественным слушаниям по парку имени Пушкина

Автор: КР от Вчера, 12:05 Категория: Общество

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Как сообщил сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, предполагается, что они состоятся во второй половине сентября.

 

Напомним, в настоящее время территория парка передана в аренду предпринимателю Евгению Баранову.  В этом сезоне в парке на пруду установлены понтоны. На месте бывшего кафетерия завершено строительство здания для пункта проката инвентаря.

 

С помощью волонтёров, школьников и предприятий были разбиты клумбы около площадки для аттракционов. На территории парка успешно действует пейнтбольный центр.

 

На общественные слушания Евгений Баранов представит эскизный проект реконструкции парка.  На его территории, в соответствии с проектом,  замышляется строительство только одного капитального объекта  – на месте сгоревшего здания бюро статистики около центрального входа.

 

Сейчас обсуждается вопрос о создании совместного предприятия для развития парковой инфраструктуры. В акционерное общество муниципалитет войдёт земельным участком, а предприниматель продолжит его благоустройство и установит  аттракционы.

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