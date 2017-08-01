В Кыштыме готовятся к новым общественным слушаниям по парку имени Пушкина
Автор: КР от Вчера, 12:05 Категория: Общество
Как сообщил сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, предполагается, что они состоятся во второй половине сентября.
Напомним, в настоящее время территория парка передана в аренду предпринимателю Евгению Баранову. В этом сезоне в парке на пруду установлены понтоны. На месте бывшего кафетерия завершено строительство здания для пункта проката инвентаря.
С помощью волонтёров, школьников и предприятий были разбиты клумбы около площадки для аттракционов. На территории парка успешно действует пейнтбольный центр.
На общественные слушания Евгений Баранов представит эскизный проект реконструкции парка. На его территории, в соответствии с проектом, замышляется строительство только одного капитального объекта – на месте сгоревшего здания бюро статистики около центрального входа.
Сейчас обсуждается вопрос о создании совместного предприятия для развития парковой инфраструктуры. В акционерное общество муниципалитет войдёт земельным участком, а предприниматель продолжит его благоустройство и установит аттракционы.
Комментарии
В Кыштыме вандалы разгромили обустроенный родник (slesar)
Бог не фраер, он всё видит >>>
В Кыштыме продолжают трудиться почти треть пенсионеров (Гость Анастасия)
А работающим пенсионерам жирно не будет так 300 рублей добавят пенсию на 200 рублей итого 500 ре.А нам молодым только 300 ре.И как прожить на эти деньги семьей и с малыми детками.Пусть пенсия не возму >>>
В Кыштыме задержан пенсионер-эксгибиционист (Гость Гость)
Эксгибиционизм >>>
В центре Кыштыма нетрезвые десантники устроили дискотеку. Вмешалась полиция (Кирилл Мазур)
илита , епа ! >>>
В центре Кыштыма нетрезвые десантники устроили дискотеку. Вмешалась полиция (Антон_Усков)
Отдохнули ребята!!! >>>
Все комментарии