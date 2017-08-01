В Кыштыме готовятся к новым общественным слушаниям по парку имени Пушкина

Автор: КР от Вчера, 12:05 Категория: Общество

Как сообщил сайту «КР» заместитель главы Кыштымского городского округа по экономике и инвестициям Алексей Заикин, предполагается, что они состоятся во второй половине сентября.

Напомним, в настоящее время территория парка передана в аренду предпринимателю Евгению Баранову. В этом сезоне в парке на пруду установлены понтоны. На месте бывшего кафетерия завершено строительство здания для пункта проката инвентаря.

С помощью волонтёров, школьников и предприятий были разбиты клумбы около площадки для аттракционов. На территории парка успешно действует пейнтбольный центр.

На общественные слушания Евгений Баранов представит эскизный проект реконструкции парка. На его территории, в соответствии с проектом, замышляется строительство только одного капитального объекта – на месте сгоревшего здания бюро статистики около центрального входа.

Сейчас обсуждается вопрос о создании совместного предприятия для развития парковой инфраструктуры. В акционерное общество муниципалитет войдёт земельным участком, а предприниматель продолжит его благоустройство и установит аттракционы.