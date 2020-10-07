Новогодние развлечения ждут кыштымцев в двух ледовых городках

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Ещё в прошлом году такое решение жители нашего города приняли с помощью опроса на портале Активный житель74. Кыштымцы высказались за продолжение традиции — организовывать подвижные игры вокруг ёлки в январские праздники в ледовых городах.

В прошлом году впервые такое мероприятие состоялось и на Нижнем Кыштыме. По традиции, в январские каникулы работники культуры организуют для детей и взрослых в ледовом городке около Дворца культуры «Победа» весёлую программу с сюрпризами и подвижными играми вокруг ёлки. Продолжить ли эту традицию? Организовать ли подобное мероприятие в ледовом городке на Нижнем Кыштыме? На эти вопросы отвечали жители на портале Активный житель74.

Всего в опросе приняли участие 94 человека. Так, 69,15 процентов респондентов знают о проведении в январские праздники новогодней программы в ледовом городке около ДК «Победа», 30,85 процентов от общего числа участников опроса о таком мероприятии не знали. Большинство — 58,51 процента — планировали принять участие в игровой программе в 2020 году, 24,47 процентов – затруднились с ответом, а у 17,02 процента на новогодние каникулы были другие планы.

Активно кыштымцы поддержали идею проведения игровой программы в ледовом городе на Нижнем Кыштыме. Положительно отреагировали на этот вопрос 79,79 процентов участников опроса, 17,02 процента ответили, что им всё равно и лишь 3,19 процентов не поддержали данную инициативу.

С учётом мнения большинства жителей, было принято решение о проведении новогодних игровых программ в двух ледовых городках.

Все большее число жителей Кыштыма принимают участие в голосованиях на портале opros.gosuslugi74.ru. С помощью портала горожане проголосовали за экологически чистую защиту дорог от гололёда, выбрали новый цвет фасад для десятой школы, поддержали конкурс для жителей «Новогоднее волшебство» на лучшее световое оформление домов к предстоящему празднику.