Посёлки Кыштыма станут Простоквашино
Автор: КР от Сегодня, 09:13 Категория: Культура
Работники Народного дома готовят новое театрализованное представление, премьера которого состоится в новогодние праздники.
Как сказала сайту «КР» художественный руководитель муниципальной клубной системы Ольга Горбанёва, каждый год их творческий коллектив выступает с новогодней программой в посёлках Кыштымского городского округа. И каждый раз они удивляют неизбалованных вниманием артистов зрителей новыми постановками.
На этот раз работники культуры готовят для детей и их родителей сказку по произведению известного детского писателя Эдуарда Успенского «Зима в Простоквашино».
– Театрализованное представление будет с игровыми элементами и хороводом вокруг ёлки, – приоткрыла секрет Горбанёва. – Поэтому жители посёлков станут не только зрителями, но и участниками нашей праздничной программы.
Театральный «вояж» по посёлкам Кыштымского городского округа начнётся со второго января.