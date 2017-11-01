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Посёлки Кыштыма станут Простоквашино

Автор: КР от Сегодня, 09:13 Категория: Культура

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Работники Народного дома готовят новое театрализованное представление, премьера которого состоится в новогодние праздники.

 

Как сказала сайту «КР» художественный руководитель муниципальной клубной системы Ольга Горбанёва, каждый год их творческий коллектив выступает с новогодней программой в посёлках Кыштымского городского округа. И каждый раз они удивляют неизбалованных вниманием артистов зрителей новыми постановками.

 

На этот раз работники культуры готовят для детей и их родителей сказку по произведению известного детского писателя Эдуарда Успенского «Зима в Простоквашино».

 

– Театрализованное представление будет с игровыми элементами и хороводом вокруг ёлки, – приоткрыла секрет Горбанёва. – Поэтому жители посёлков станут не только зрителями, но и участниками нашей праздничной программы.

 

Театральный «вояж» по посёлкам Кыштымского городского округа начнётся со второго января.

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