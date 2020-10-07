В Кыштыме автовладельцев оштрафовали за парковку на газонах и детских площадках

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Сразу шесть протоколов, составленных на нарушителей, было рассмотрено на административной комиссии Кыштымского городского округа.

Как пояснила сайту «КР» представитель комиссии Наталья Гридина, ещё 25 августа житель микрорайона Нижнего Кыштыма, выйдя из своего дома, увидел несколько машин, припаркованных на газоне и на территории детской площадки. Неравнодушный кыштымец зафиксировал нарушения на фотокамеру и предоставил данные в ГИБДД города.

Госавтоинспекторы установили владельцев автомобилей и сообщили о нарушителях в административную комиссию. Каждому из шести водителей выписан штраф в размере одной тысячи рублей.

По данным административной комиссии, правонарушение было выявлено на территории между домами № 95А и 99 улицы Интернационала. Владельцы легковушек нарушили часть 10 статьи 3 регионального закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области». В соответствии с данной статьёй, оставление транспортных средств на газонах, озеленённых территориях, детских и спортивных площадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу коммунальных отходов, не связанных с нарушением правил стоянки и остановки транспортных средств и не повлекшие нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических требований, установленных федеральным законодательством, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

На первый раз кыштымцы отделались штрафом в одну тысячу. Однако при повторном в течение года таком же нарушении, им придётся раскошелиться уже на сумму от трёх тысяч до пяти тысяч рублей.