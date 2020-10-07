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В Кыштыме резко снизилось количество браков

Вчера, 11:18 Категория: Общество
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И на то есть вполне объективные причины, связанные с действующими ограничениями из-за пандемии коронавируса.

 

Весной кыштымцы не хотели устраивать свадьбы, поскольку в сложившихся условиях им пришлось бы отказаться от пышных торжеств и большого числа гостей. В мае, например, работники кыштымского отдела ЗАГС зарегистрировали всего два брака.

 

За девять месяцев 2020 года узами Гименея себя связала 241 пара, тогда как за этот же период 2019 года – 304.

                                                  

В этом месяце в Кыштыме официально появятся семь молодых семей.

 

– Мы приглашаем влюблённых заключить брак в очередную красивую дату нынешнего года – 12. 12. 2020, – говорит начальник отдела ЗАГС Марина Шувалова. – Подать заявление о регистрации можно уже сейчас через портал госуслуг.

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Теги: Кыштым ЗАГС брак свадьба статистика

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