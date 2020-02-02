В Кыштыме в «зеркальную» дату 02.02.2020 сыграли свадьбы четыре пары

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На фото молодожёны Константин и Алёна Галеевы, они поженелись 02.02.2020.

Фото из семейного архива.

Несмотря на то, что такая красивая и редкая дата выпала на воскресенье, кыштымский отдел ЗАГС открыл свои двери для молодожёнов.

Как сказала сайту «КР» начальник кыштымского отдела Марина Шувалова, две пары, связавшие себя узами Гименея, проживают в нашем городе. А две другие пары специально приехали в Кыштым из Озёрска, чтобы узаконить свои отношения именно второго февраля.

Ближайшая необычная дата – 20.02.2020 – также вызвала интерес у невест и женихов. В этот день, который выпадает на четверг, в кыштымском городском отделе ЗАГС состоится семь торжественных церемоний бракосочетания.

По данным на второе февраля, с начала года в кыштымском ЗАГСе зарегистрировано уже 30 браков.

Алёна Галеева:

"

Мы специально выбрали эту дату для регистрации. Заявление подали ещё в начале декабря, так как такая дата выпадает один раз в 1000 лет! Роспись состоялась 20 минут второго 02.02.2020 – такое точно не забудешь. Хотели поблагодарить работников ЗАГСа, очень приятно что в такую дату, несмотря на воскресенье, они работали. Астрологи считают, что 2 февраля 2020 не годится для свадьбы, а мы уверены что у нас будет счастливый брак и крепкая семья, тем более в апреле у нас будет пополнение.