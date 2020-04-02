В Кыштыме не все влюблённые готовы перенести свадьбу на более поздний срок

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В соответствии с письмом министерства юстиции Российской Федерации, распоряжением правительства Челябинской области и постановлением администрации Кыштымского городского округа, в отделе ЗАГС временно приостановлена государственная регистрация заключения и расторжения браков.

Заявителям необходимо изменить дату государственной регистрации заключения брака, определённую ранее и согласовать с отделом ЗАГС новую дату регистрации заключения брака – после 1 июня.

В исключительных случаях государственная регистрация заключения брака будет производиться только в присутствии молодожёнов, без приглашённых гостей.

Как сказала сайту «КР» начальник Кыштымского городского отдела ЗАГС Марина Шувалова, даже несмотря на усиленные карантинные меры, не все влюблённые готовы перенести свадьбы на более поздний срок. В настоящее время специалисты Кыштымского городского отдела ЗАГС работают с каждой парой, настоятельно рекомендуя молодым перенести торжество на летний период.

В Кыштыме с начала года зарегистрировано 76 браков. Что касается разводов, за первый квартал распалось 43 кыштымские семьи.

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