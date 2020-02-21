В Кыштыме в красивую дату – 20. 02. 2020 – «родилось» семь новых семей

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Вчера, 20 февраля, несмотря на будний день, в Челябинской области зарегистрировали брак более 270 пар. В Челябинске, к примеру, создали семью 92 пары. Самый большой ажиотаж пришёлся на Курчатовский отдел ЗАГС – 32 новых семьи!

«Жарким» выдался день и у работников кыштымского отдела ЗАГС. Как сказала сайту "КР" начальник отдела Марина Шувалова, в красивую дату с четырьмя нулями и четырьмя двойками в нашем городе отношения узаконили семь пар.

Почти в каждом месяце нынешнего года можно выбрать интересную дату. Пожалуй, один из таких дней выпадает на 10.10.2020, когда число и месяц в сумме составляют значение года.

Дата 20. 02. 2020 стала счастливой не только для молодожёнов. Вчера в родильном отделении Кыштымской центральной городской больницы на свет появилась одна девочка.