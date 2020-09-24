До окончания приема работ на региональный этап всероссийского конкурса «В фокусе – детство» осталась неделя

Сегодня, 16:12 Категория: Общество

48

0

Фото с сайта pexels.com

Министерство социальных отношений Челябинской области продолжает прием материалов для участия в XI Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе – детство». Заявки принимаются до 1 октября.Участниками конкурса могут стать журналисты региональных и муниципальных СМИ, студенты факультетов журналистики и юнкоры от 13 до 17 лет, также блогеры – авторы тематических YouTube-каналов, Instagram-блогов с аудиторией от 3000 подписчиков.

Южноуральские журналисты проявили интерес к XI Всероссийскому конкурсу «В фокусе детство» и активно присылают работы, которые уже оценивает жюри регионального этапа. Материалы-победители будут направлены на федеральный конкурс.

Вниманию тех, кто уже заявился на участие в конкурсе! Рекомендуем связаться с нами по номеру 8 (351) 232-41-61. Это позволит убедиться в том, что мы получили ваши работы!

В 2020 году конкурс «В фокусе – детство» проходит уже в одиннадцатый раз и приглашает к участию авторов, освещающих семейную тематику и показывающих успешные практики поддержки семьи и детства. Судьбы детей-сирот, детей с особенностями развития и подростков, находящихся в конфликте с законом, были и остаются в фокусе внимания СМИ. Социальные журналисты всегда на «передовой» в освещении различных трудных тем, будь то семейное и детское неблагополучие или последствия пандемии COVID-19. Очевидно, что нынешняя непростая ситуация затрагивает каждую семью, вносит коррективы в привычный образ жизни, перестраивает работу «помогающих» организаций. Конкурс этого года особенный, потому что сейчас журналисты могут рассказать о новых способах работы с семьей и детьми, различных онлайн-технологиях и интерактивных сервисах, приходящих на помощь детям, лайфхаках для родителей в самоизоляции, квалифицированной психологической помощи и работе детского телефона доверия, который продемонстрировал свою незаменимость в период пандемии.

Организаторами конкурса выступают Фонд поддержки детей и Союз журналистов России. Партнеры конкурса – АНО «Национальные приоритеты», Детское творческое объединение ЮНПРЕСС, Альянс независимых региональных издателей, АРС-ПРЕСС. Информационную поддержку конкурсу оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

Конкурс «В фокусе – детство» проводится по следующим номинациям:

В номинации «Многодетная Россия» принимаются материалы, посвященные роли семьи, в том числе многодетной и приемной; укреплению семейных традиций; успешным практикам помощи семьям и детям; семейному устройству детей-сирот и успешному опыту приемных семей, сумевших преодолеть сложности в адаптации и социализации приемных детей.

В номинации «Дорогой безграничных возможностей» оцениваются материалы об успешной социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, а также помощи семьям, воспитывающим таких детей; истории улучшения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.

В номинации «Работа над ошибками» участвуют материалы об интеграции в общество «трудных» детей и подростков, несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; материалы о работе служб примирения (медиации), развитии наставничества в отношении подростков, находящихся в конфликте с законом, добровольческих инициативах, направленных на профилактику преступности несовершеннолетних.

В номинации «Выйти в плюс» рассматриваются материалы, освещающие практики поддержки семей с детьми с низким уровнем доходов в целях достижения ими уровня самообеспечения (в т.ч. с заключением социального контракта); материалы об эффективных технологиях оказания помощи малообеспеченным семьям; материалы о родителях, которые добились успеха после рождения детей, организовали собственный бизнес или создали НКО.

В специальных номинациях принимаются материалы, посвященные ответственному родительству, работе Общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122, отмечающему свое 10-летие, мероприятиям Всероссийского конкурса «Семья года».

Традиционно конкурс проходит в два этапа: региональный и федеральный. Цель регионального тура – отобрать лучшие печатные публикации, интернет-публикации, теле- и радиосюжеты, подкасты в и публикации в блогах.

Заявки на участие в региональном туре принимаются до 1 октября. Материалы необходимо направлять на адрес электронной почты министерства социальных отношений Челябинской области pr@minsoc74.ru обязательно с пометкой «на конкурс».

Конкурсные работы должны быть размещены в средствах массовой информации и блогах в период с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года. Объем письменной работы не должен быть более 4 тысяч знаков, хронометраж аудио- и видеоконтента не должен превышать 20 минут.

Документы подаются в электронном виде. Пакет документов должен содержать ЗАЯВКУ (для юного корреспондента – заявку от его имени), а также конкурсные материалы. С требованиями к оформлению пакета документов можно ознакомиться ЗДЕСЬ. Все документы должны быть собраны в одну папку, которую необходимо озаглавить по схеме: Фамилия имя автора название материала (через пробел) ОБРАЗЕЦ: Иванова Мария Чужих детей не бывает. Для пересылки по электронной почте папку необходимо сжать, создав архив ZIP или RAR.

Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится в ноябре 2020 года и будет приурочено ко Всемирному дню ребенка. Победители и лауреаты получат дипломы и ценные подарки.

С положением о Всероссийском конкурсе журналистских работ «В фокусе – детство» можно ознакомиться ЗДЕСЬ. По всем вопросам обращаться в пресс-службу министерства социальных отношений Челябинской области на электронную почту pr@minsoc74.ru с пометкой «на конкурс» или по телефону 8-(351)-232-41-61.

Отметим, Челябинская область регулярно входит в ТОП-5 регионов по количеству заявок на региональном этапе конкурса. Ежегодно журналисты региона числятся в списках победителей конкурса. Только в прошлом году четыре работы южноуральских представителей СМИ были отмечены дипломами и специальными наградами оргкомитета конкурса.