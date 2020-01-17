Жители Кыштыма могут выбрать талисман будущей переписи населения

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Стартовал приём работ для участия в национальном конкурсе на выбор талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Художники, дизайнеры, люди с творческой жилкой получили шанс создать масштабного символ события, которое проводится раз в десять лет, а в этом году пройдет в новом цифровом формате.

Как сообщают организаторы, талисманом Всероссийской переписи населения-2020 может стать любой объект (человек, животное, растение, предмет и др.). Например, талисманом предыдущей кампании был веселый мальчуган в футболке с эмблемой ВПН-2010.

– Все работы должны быть авторскими, запрещено копировать элементы и типажи уже существующих персонажей. Участники конкурса при создании изображения талисмана могут использовать официальную символику ВПН-2020, – говорится в условиях конкурса.

Работа победителя конкурса будет размещаться на информационных материалах переписи, страницах ВПН-2020 в интернете, на телевидении, а также использоваться при проведении массовых мероприятий, посвященных будущей переписи. Автор победившей работы получит денежный приз – 60 тысяч рублей.

В конкурсе могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет. Приём работ продлится до 10 февраля (до 12:00 по московскому времени).

Для участия в конкурсе необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ВПН-2020 (www.strana2020.ru), заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную работу.

Участники конкурса размещают работы на своей странице в Instagram и отмечают их активной ссылкой @strana2020, а также хештегом #талисман_перепись. При этом аккаунт участника конкурса в Instagram должен быть открытым для всех пользователей, а работы выполнены в форматах .png или .jpeg. Один участник может представить не более трёх работ.

Информацию по конкурсу можно уточнить, написав на talisman@strana2020.ru.

Для сведения:

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru).

При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

По материалам пресс-центра ВПН-2020.