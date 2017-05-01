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Челябинская область участвует во всероссийском конкурсе проектов в области энергосбережения

Автор: КР от Сегодня, 08:42 Категория: ЖКХ

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В Челябинской области стартует  региональный этап четвёртого всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES-2017.

 

Региональный этап будет проводиться министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области с 1 июня по 1 августа 2017 года. К участию приглашаются компании и организации любой формы собственности, имеющие в период с 1 октября 2016 года по 1 августа 2017 года реализованные проекты в области энерносбережения и повышения энергоэффективности. Подать заявки могут представители муниципальных органов, стройкомпании, управляющие компании в сфере ЖКХ, ТСЖ, регоператор капремонта, промышленные и сельхозпредприятия, медицинские и образовательные учреждения, транспортные компании, а также организаторы проектов по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности, предприятия, занимающиеся разработкой, производством и эксплуатацией систем учета энергоресурсов.

 

Положение о конкурсе размещено на официальном сайте правительства Челябинской области.

 

Вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности актуальны для Челябинской области: оснащённость общедомовыми приборами учёта многоквартирных домов в настоящее время составляет более 90 процентов, продолжает активно развиваться тема энергосервиса, в том числе в системах внутреннего освещения зданий и наружного освещения населенных пунктов, что приводит к значительной – более чем в три раза – экономии в оплате за потребляемые энергоресурсы, – подчеркнул министр Виктор Тупикин.

 

Проекты участников регионального этапа будет рассматривать региональная конкурсная комиссия. Лучшие работы – победители регионального отборочного тура – будут направлены для участия в федеральном этапе конкурса.

 

Подведение итогов состоится в Москве с 4 по 7 октября в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя – ENES».

 

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