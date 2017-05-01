Челябинская область участвует во всероссийском конкурсе проектов в области энергосбережения
Автор: КР от Сегодня, 08:42 Категория: ЖКХ
В Челябинской области стартует региональный этап четвёртого всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES-2017.
Региональный этап будет проводиться министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области с 1 июня по 1 августа 2017 года. К участию приглашаются компании и организации любой формы собственности, имеющие в период с 1 октября 2016 года по 1 августа 2017 года реализованные проекты в области энерносбережения и повышения энергоэффективности. Подать заявки могут представители муниципальных органов, стройкомпании, управляющие компании в сфере ЖКХ, ТСЖ, регоператор капремонта, промышленные и сельхозпредприятия, медицинские и образовательные учреждения, транспортные компании, а также организаторы проектов по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности, предприятия, занимающиеся разработкой, производством и эксплуатацией систем учета энергоресурсов.
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте правительства Челябинской области.
– Вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности актуальны для Челябинской области: оснащённость общедомовыми приборами учёта многоквартирных домов в настоящее время составляет более 90 процентов, продолжает активно развиваться тема энергосервиса, в том числе в системах внутреннего освещения зданий и наружного освещения населенных пунктов, что приводит к значительной – более чем в три раза – экономии в оплате за потребляемые энергоресурсы, – подчеркнул министр Виктор Тупикин.
Проекты участников регионального этапа будет рассматривать региональная конкурсная комиссия. Лучшие работы – победители регионального отборочного тура – будут направлены для участия в федеральном этапе конкурса.
Подведение итогов состоится в Москве с 4 по 7 октября в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя – ENES».
Комментарии
Жителей Кыштыма призывают не брать с собой оружие в дальние поездки (Антошка)
Ну ладно хоть в Челябинск можно с пушкой кататься >>>
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (Наталья Викторовна Тюттерина)
Неужели вы настолько невыразительное существо, что анонимность - ваше все Не волнуйтесь за мои нервы Поберегите свои И зависть - плохой советчик >>>
Спасатели Кыштыма выезжали на помощь заблудившимся любительницам медвежьего лука (svkazakov)
Красная книга Челябинской области Лук мелкосетчатый (черемша) Allium microdictyon Prokh http: igz ilmeny ac ru REDBOOK rastpokritosemennielukovielukmelkosetchatii01 html >>>
В Кыштыме несовершеннолетняя дочь обнаружила отца в петле (Наталья Викторовна Тюттерина)
Из информации журналиста как раз-таки никто и никогда бы не догадался, о ком именно идет речь Вы это серьезно У вас уже нет ни имени, ни отчества Одни цифры И уберите вашу петлю >>>
В Кыштыме казаков стало на дюжину больше (Горожанин)
Словоблудие Обратимся к истории казачества, например: на протяжении 80-х годов XVIII - начала XX в в Российской империи и собственно в рубежах нынешней России отмечается быстрый рост числе >>>
Все комментарии