«Наше утро» будет радовать дольше!

Вчера, 21:00 Категория: Общество

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Телеканал ОТВ продлевает эфирное время программы «Наше утро». С 31 августа любимые ведущие будут радовать своего телезрителя с 7:00 до 9:30 по будням. Во время пандемии информационно-развлекательное шоу «Наше утро» серьёзно изменилось. Выпуски стали более современными, появилось больше новостей, аналитики, свежего видео из всемирной сети. Новый формат позволил в прямом эфире брать интервью с людьми из разных городов и даже стран по видеосвязи. Зрители также могут принимать участие в ходе программы: участвовать в интерактивных опросах, обсуждать самые горячие темы по телефону со студией. Поменялся и состав ведущих. Очаровательная Анна Шамбадал теперь работает в паре с маститым телевизионщиком Павлом Михайловым. А весёлая и обаятельная театральная актриса Марина Гез заряжает настроением вместе с известным радиоведущим Алексеем Владимировым. Обе пары выходят в эфир из обновленной студии, построенной специально для программы.

С наступлением осени и нового телевизионного сезона «Наше утро» возвращается в привычное эфирное время. Теперь выпуски будут начинаться в 7:00, а завершатся в 9:30.

Ещё больше времени – ещё больше сюжетов, рубрик, информации, общения и хорошего настроения! «Наше утро» по-прежнему остаётся единственным телевизионным утренним шоу в Челябинской области. Шоу, которое ежедневно самым первым рассказывает своему зрителю о важных событиях легко и с позитивом!

Смотрите программу «Наше утро» по будням с 7:00 до 9:30 на телеканале ОТВ.

21 кнопка всех кабельных операторов.

https://www.1obl.ru/tv/nashe-utro/