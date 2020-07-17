Наше утро. Будем жить!

Вчера, 10:00 Категория: Общество

145

0

Самая рейтинговая информационно-развлекательная программа «Наше утро» телеканала ОТВ меняет формат. Теперь смотреть «Наше утро» можно в интернете. Самые свежие данные о том, как южноуральцы сохраняют режим самоизоляции, как развиваются события с распространением коронавируса в мире, какие интересные видео появляются в популярных мессенджерах. Об этом и многом другом смотрите по будням с 8 до 9 утра.

В студию программы по скайпу подключаются различные гости, с которыми обсуждают актуальные темы и просто выясняют, чем они занимаются на самоизоляции.

Одна из ведущих программы Анна Шамбадал тоже выходит на связь из дома. Так что у зрителей есть возможность узнать, в каком настроении просыпается по утрам популярная челябинская телеведущая. Всё это ждет вас в обновленной версии «Нашего утра» под девизом «Будем жить!». Присоединяйтесь к онлайн трансляции каждый будний день с 8 до 9 часов на сайте 1obl.tv:

https://1obl.tv/live/teleperedachi/