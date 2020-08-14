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Наше утро. Будем жить! Информационно-развлекательная программа в эфире ОТВ

Вчера, 15:00 Категория: Общество
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Самая рейтинговая информационно-развлекательная программа «Наше утро» телеканала ОТВ меняет формат. Теперь смотреть «Наше утро» можно в интернете. Самые свежие данные о том, как развиваются события с распространением коронавируса в мире, какие интересные видео появляются в популярных мессенджерах. Об этом и многом другом смотрите по будням с 8 до 9 утра.
В студию программы по скайпу подключаются различные гости, с которыми обсуждают актуальные темы.
Всё это ждет вас в обновленной версии «Нашего утра» под девизом «Будем жить!». Присоединяйтесь к онлайн трансляции каждый будний день с 8 до 9 часов на сайте 1obl.tv:
https://1obl.tv/live/teleperedachi/

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Теги: Кыштым ОТВ Первый областной Наше утро Будем жить

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