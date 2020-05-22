Заражённых COVID-19 в Челябинской области стало ещё больше Сегодня, 11:22

В Кыштыме на следующей неделе личный приём граждан проведёт заместитель прокурора Челябинской области Сегодня, 11:04

В Кыштыме по факту крупного пожара возбудили уголовное дело Сегодня, 10:39

В Кыштыме в подъезде многоквартирного дома произошло нападение на мужчину Сегодня, 10:36

КМЭЗ позаботился о дочерях погибшего фронтовика Сегодня, 10:36

В Кыштыме водолазы подтвердили свои квалификационные разряды Сегодня, 09:46

УФАС Челябинской области возбудило дело о сговоре торговых сетей за космическую наценку на гречу Сегодня, 09:28

Подросток из Кыштыма стал победителем конкурса «Правнуки Победителей» Сегодня, 08:45

В Кыштыме не накрытый тентом шлак стал поводом для штрафа Сегодня, 08:34

Жителям Кыштыма предлагают избавиться от незаконно хранящегося у них оружия и при этом получить компенсацию Сегодня, 08:24

Наше утро. Будем жить! Сегодня, 07:00

УФССП России по Челябинской области информирует о порядке работы в период карантинных ограничений Вчера, 16:14