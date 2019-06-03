Жительница Кыштыма лишилась нескольких миллионов рублей в попытке заработать

Автор: КР от Сегодня, 12:34 Категория: Общество

На крючок мошенника попалась 44-летняя предпринимательница из нашего города. Её бизнес перестал приносить доход, поэтому она решила его продать.

Вырученные деньги женщина хотела вложить в выгодное дело. Она начала искать в интернете инвестиционные платформы. Вскоре в социальной сети ей пришло сообщение от мужчины, который предложил вместе инвестировать деньги в один из проектов, пообещав доход от 20 до 80 тысяч долларов.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе кыштымской полиции, поверив собеседнику, местная жительница перевела ему четыре с половиной миллиона рублей. После этого полгода ждала, когда же вложение начнёт приносить прибыль. Так и не дождавшись, она попросила вернуть ей деньги. После этого её собеседник перестал выходить на связь.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.