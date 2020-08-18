Жителей Кыштыма предупреждают о сильных порывах ветра

Сегодня, 09:54 Категория: Общество

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По данным Челябинского гидрометеоцентра сегодня, 20 августа, в регионе ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Как передаёт управление гражданской защиты Кыштымского городского округа, повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При сильном ветре следует плотно закрыть окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть, закрепить слабоукреплённые конструкции. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.

По прогнозам синоптиков сегодня днём в Кыштыме ожидается температура воздуха до плюс 13 градусов. Завтра потеплеет до плюс 18 градусов.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.