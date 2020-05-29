Экстренное предупреждение для жителей Кыштыма: ожидаются сильные дожди, грозы, град

Вчера, 15:28 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра сегодня, 1 июня, и в ночь на 2 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения электроснабжения. Возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При сильном ветре следует плотно закрыть окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть, закрепить слабо укреплённые конструкции. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автомобили.

При граде не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон, не пользуйтесь электроприборами.

Завтра днём синоптики прогнозируют в Кыштыме до плюс 14 градусов.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 4-11-12 или 112.