В Кыштыме ожидается штормовой ветер

Вчера, 15:23 Категория: Экология

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По данным Челябинского гидрометеоцентра завтра, 26 марта, на территории Челябинской области ожидается усиление порывов ветра до 20 м/с.

Днём повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

При сильном ветре следует плотно закрыть окна, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть, закрепить слабо укреплённые конструкции. На улице необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автомобили.

Обращаем внимание организаторов турпоходов, что в период непогоды необходимо скорректировать график выдвижения туристических групп на более поздний срок.

По прогнозам синоптиков температура воздуха в Кыштыме завтра днём составит до плюс шести градусов.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы в Кыштыме: 8 (351-51) 4-11-12 или 112.