В Челябинской области начинается приём заявок на премию в сфере нацполитики

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17 августа на Южном Урале стартует приём заявок на ежегодную премию губернатора Челябинской области в сфере государственной политики.

Премия присуждается жителям Челябинской области за вклад в укрепление единства российской нации, сохранение и поддержку этнокультурного и языкового многообразия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества. Также премией может быть оценен вклад в сохранение русского языка как государственного и языка межнационального общения, обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизацию межнациональных отношений, формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России.

Соискателей премии могут выдвигать органы государственной власти, местного самоуправления муниципалитетов, редакции средств массовой информации, образовательные и социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в Челябинской области.

Прием документов будет проходить с 17 августа по 15 сентября. Дополнительную информацию можно получить в отделе по реализации национальной политики Управления общественных связей Правительства Челябинской области по телефону (351) 727-71-21.

Отметим, что премия учреждена Алексеем Текслером в 2019 году в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики Челябинской области». Вручение премии прошло в декабре 2019 года. На нее были представлены документы о выдвижении 67 соискателей, 10 из которых в итоге признаны лауреатами.