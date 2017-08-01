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Великий и могучий: в Москве обсудят, как сохранить всё богатство русского языка

Автор: КР от Сегодня, 12:56 Категория: Образование

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В Москве 3 октября состоится форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза». Его проводит федеральное агентство по делам национальностей.

 

Вопросы языковой политики, развития русского языка, сохранения языков народов России имеют чрезвычайно важное значение, так как тесно связаны с гармонизацией межнациональных и межрелигиозных отношений. Мир и единство сегодня невозможны без сохранения уникального культурного наследия, которое хранят в себе языки народов России и русский язык, – прокомментировал актуальность предстоящего форума руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

 

В этом году учёные-филологи, преподаватели русского языка и языков народов России, руководители федеральных и региональных органов власти обсудят предложения по созданию оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России и организации образовательного процесса, направленного на формирование общероссийской гражданской идентичности с учётом языковой ситуации в регионах нашей страны.

 

Кроме Игоря Баринова, на пленарном заседании форума выступят представители министерства образования и науки России, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, а также ведущие эксперты в сфере языковой политики и образования.

 

На форуме состоится награждение лауреатов всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».

 

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