Великий и могучий: в Москве обсудят, как сохранить всё богатство русского языка

Автор: КР от Сегодня, 12:56 Категория: Образование

В Москве 3 октября состоится форум-диалог «Языковая политика: общероссийская экспертиза». Его проводит федеральное агентство по делам национальностей.

– Вопросы языковой политики, развития русского языка, сохранения языков народов России имеют чрезвычайно важное значение, так как тесно связаны с гармонизацией межнациональных и межрелигиозных отношений. Мир и единство сегодня невозможны без сохранения уникального культурного наследия, которое хранят в себе языки народов России и русский язык, – прокомментировал актуальность предстоящего форума руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В этом году учёные-филологи, преподаватели русского языка и языков народов России, руководители федеральных и региональных органов власти обсудят предложения по созданию оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России и организации образовательного процесса, направленного на формирование общероссийской гражданской идентичности с учётом языковой ситуации в регионах нашей страны.

Кроме Игоря Баринова, на пленарном заседании форума выступят представители министерства образования и науки России, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, а также ведущие эксперты в сфере языковой политики и образования.

На форуме состоится награждение лауреатов всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово».