Южноуральцев наградили за вклад в реализацию национальной политики

Вчера, 12:00 Категория: Общество

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Фото: Олег Каргаполов

Торжественная церемония состоялась в резиденции губернатора Челябинской области. В этом году лауреатами государственной премии за заслуги в укреплении межнационального мира и согласия в регионе стали десять человек.

– Торжественное событие – вручение премий губернатора Челябинской области в сфере национальной политики. Это делается впервые, решение принято с учетом предложений национально-культурных объединений при поддержке глав традиционных конфессий, – поздравил лауреатов глава региона Алексей Текслер. – На Южном Урале все народы живут бок о бок, трудятся во благо России. Сегодня есть прекрасная возможность сказать слова благодарности представителям различных конфессий, национально-культурных объединений, Ассамблеи народов Челябинской области, ученым-краеведам, педагогам, журналистам – всем, кто хранит и приумножает наше духовное богатство. В области таких людей много, они не всегда заметны, но делают очень большое и важное дело. Самим фактом присуждения премии мы обозначаем высокую значимость работы в сфере национальных отношений, выделяем лучших, поскольку это по-настоящему непростой труд, требующий больших духовных и физических сил, полной самоотдачи.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий и муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев в своих выступлениях поддержали решение главы региона Алексея Текслера поощрять тех, кто добился успехов в сфере национальной политики, отметив важность этой социальной инициативы.

Губернаторская премия в сфере государственной национальной политики впервые учреждена в 2019 году. Награда вручается южноуральцам, которые внесли особый вклад в укрепление единства российской нации, сохранение межнационального мира и согласия, гармонизацию межэтнических отношений.

В этом году органами исполнительной власти и местного самоуправления, образовательными учреждениями, общественными организациями, редакциями средств массовой информации на соискание премии было выдвинуто 67 кандидатур.

Награды получили десять южноуральцев. Среди лауреатов вице-президент Челябинской областной социально-правовой общественной организации «Азербайджан» Бадалбейли Элхан Давуд оглы; заместитель руководителя отдела религиозного образования и катехизации Челябинской епархии Светлана Владова; заместитель председателя правления Челябинской областной общественной организации «Русский культурный центр» Елена Змиенко; главный редактор газеты и телепередачи «Уралым», специальный корреспондент Башкирского спутникового телевидения на территории Челябинской области Нурия Иксанова; депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель Областной общественной организации Конгресс татар Челябинской области Лена Колесникова; учитель русского языка и литературы Калининской школы Брединского района Татьяна Лапина; председатель правления Фонда содействия сохранению культурного наследия «Общественный фонд «Южный Урал», старший научный сотрудник научно-образовательного центра евразийских исследований Южно-Уральского государственного университета Гаяз Самигулов; председатель правления Фонда содействия сохранению культурного наследия «Общественный фонд «Южный Урал», старший научный сотрудник Научно-образовательного центра евразийских исследований Южно-Уральского государственного университета Марат Сабиров; учитель технологии Травниковской школы Чебаркульского района, председатель общественной организации «Башкирская национально-культурная автономия города Чебаркуля и Чебаркульского района» Дамир Шарапов и учитель начальных классов челябинской школы № 81 имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля, заместитель председателя исполнительного комитета Областной общественной организации Конгресс татар Челябинской области Сания Шевченко.

Премия в сфере государственной национальной политики будет вручаться ежегодно.