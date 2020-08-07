Полумарафон за час: легкоатлеты из Кыштыма преодолели дистанцию в Слюдоруднике

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Вчера, 9 августа, в спортивно-туристическом центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник состоялся полумарафон «Азия–Европа».

Как рассказал сайту «КР» организатор соревнований Андрей Акимов, в забеге участвовало 128 человек из Челябинской и Курганской областей. Им предстояло пробежать 12,5 и 21 километр.

В абсолютном зачёте второе место занял наш земляк, пожарный ПСЧ №38 Сергей Холин. Он пробежал 21 километр за один час 16 минут и 35 секунд.

– Чтобы пробежать дистанцию не мучаясь от боли, нужно тренироваться четыре-пять раз в неделю, – рассказывает сайту «КР» Сергей. – Считаю, что каждый может пробежать 42 километра. Главное, настроиться, понять, для чего это тебе нужно и что твои возможности безграничны, нужно получить удовольствие от бега.

Фото со страницы Сергея Холина в instagram

Также призёрами в своих категориях стали Мария Брялина, Александр Романов, Дарья Злоказова, Олег Штенников.

Десятого октября в Слюдоруднике состоится марафон «Путь к роднику».