Лыжный марафон спортсмен из Кыштыма преодолел на серебряную медаль

Городская афиша

8 апреля

В школе №1 состоятся соревнования в рамках проекта Русской медной компании "Самый сильный шестиклассник".

Начало в 11 часов.

8 апреля

В бассейне "Садко" пройдут соревнования по плаванию в зачёт комплексной Спартакиады среди предприятий и организаций Кыштымского городского округа 2017 года, посвящённой 260-летнему юбилею города.

Начало в 10 часов.

7 апреля

В комплексном центре социального обслуживания населения состоится вручение удостоверений "Дети погибших защитников Отечества".

Начало в 15 часов.

8 апреля

В Центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина (ул. Республики, 2) и в филиале Южно-Уральского государственного колледжа (ул. Ленина, 13) состоится всероссийская акция "Тотальный диктант".

Начало в 13 часов.

6 апреля

В бассейне "Садко" состоится I спартакиада по плаванию среди ветеранов труда и спорта.

Начало в 13 часов.

5 апреля

В Центральной городской библиотеке имени Бориса Швейкина состоится онлайн-консультация юриста Челябинского отделения "Ассоциация юристов России".

Начало в 12 часов.