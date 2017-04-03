Лыжный марафон спортсмен из Кыштыма преодолел на серебряную медаль
Автор: КР от Сегодня, 14:06 Категория: Спорт
В спортивно-туристическом центре «Провинция» состоялся 19-й по счёту лыжный марафон «На распутье». Из-за неблагоприятных погодных условий в этом году он был перенесён на неделю позже, с 25 марта на 1 апреля.
В забеге приняли участие 109 лыжников. Спортсмены приехали не только со всех концов Челябинской области, но и из Свердловской и Курганской областей, а также из Башкортостана. Они преодолевали две дистанции на выбор – 50 или 25 километров.
Кыштымский лыжник Артём Шабуров
Наш город представляли девять человек. Лучший результат показал 19-летний студент местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа Артём Шабуров, занимающийся у старшего тренера ДЮСШ Вячеслава Казакова. Дистанцию в полсотни километров он пробежал за три часа две минуты и 17 секунд. В итоге – второе место.
Для справки. Рекордное количество лыжников – 198 человек – приняли участие в марафоне «На распутье» в 2011 году. А в 2003 году было всего 60 спортсменов.
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