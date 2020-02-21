Велогонщики из Кыштыма доехали до Европы и обратно

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Вчера в спортивно-туристическом центре «Провинция», что в посёлке Слюдорудник, состоялся традиционный зимний велосипедный фан-марафон «В Европу и обратно».

– Почему «фан»? – удивился директор «Провинции» и организатор соревнований Андрей Акимов. – Так называют соревнования, от которых спортсмены получают больше удовольствия. Поскольку профиль трассы был равнинный, сверхнапряжения от участников не требовалось. Новичкам предстояло проехать 20 километров, опытным спортсменам – 40 километров.

На старт вышли 72 велосипедиста из Челябинской, Свердловской, Тюменской области и из Казахстана. Отличная зимняя погода и укатанная трасса порадовали участников.

В абсолютном первенстве на 40 километров победил мастер спорта из Копейска Геннадий Татаринов. На 20 километров среди любителей первое место у Дмитрия Михалина из Магнитогорска. Третьим призёром здесь стал Стас Бессонов из Кыштыма, занимающийся в секции велоспорта у тренера Владимира Ивановича Трубина. Среди женщин четвёртое место на 40 километров заняла ещё одна воспитанника Владимира Трубина, мастер спорта Анастасия Шарабрина, выступающая теперь за спортивную школу города Копейска.

Впереди у велогонщиков ещё два «фана» в «Провинции» – весенний и осенний. Следующий старт – кубок Слюдорудника, который будет проходить с 1 по 3 мая.