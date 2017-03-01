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Экс-начальник станции Кыштым пойдёт под суд за взятки

Автор: КР от Сегодня, 11:13 Категория: Происшествия

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Следователи Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации закончили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал бывший начальник железнодорожной станции Кыштым.

 

С марта 2015 года по июнь прошлого он получил от вагонного депо Верхнего Уфалея и ООО «Автобан» в общей сложности более 275 тысяч рублей. Тем самым организации заплатили за возможность формирования своих подвижных составов вне очереди, а также за сокрытие фактов простоя из пустых грузовых вагонов.

 

В ходе расследования уголовного дела было допрошено более 15 свидетелей, проведена судебно-почерковедческая экспертиза. Доказательств вины экс-руководителя кыштымской железнодорожной станции оказалось достаточно, чтобы передать уголовное дело в суд.

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