Экс-начальник станции Кыштым пойдёт под суд за взятки

Автор: КР от Сегодня, 11:13 Категория: Происшествия

Следователи Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации закончили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал бывший начальник железнодорожной станции Кыштым.

С марта 2015 года по июнь прошлого он получил от вагонного депо Верхнего Уфалея и ООО «Автобан» в общей сложности более 275 тысяч рублей. Тем самым организации заплатили за возможность формирования своих подвижных составов вне очереди, а также за сокрытие фактов простоя из пустых грузовых вагонов.

В ходе расследования уголовного дела было допрошено более 15 свидетелей, проведена судебно-почерковедческая экспертиза. Доказательств вины экс-руководителя кыштымской железнодорожной станции оказалось достаточно, чтобы передать уголовное дело в суд.