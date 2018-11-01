Жителям Кыштыма предлагают задать вопросы прокурорскому работнику через Скайп

Автор: КР от Сегодня, 14:19 Категория: Общество

Во вторник, 27 ноября, в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина онлайн приём через программу Скайп проведёт начальник отдела по рассмотрению обращений и приёму граждан прокуратуры Челябинской области Ольга Анатольевна Чубук.

– Предварительная запись обязательна, – сказала сайту «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы Татьяна Давыдовская. – Желающим необходимо позвонить по телефону 8 (35151) 4-11-49 или написать на электронную почту libkyshtym@ yandex.ru до 21 ноября.

В день приёма необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Приветствуется письменное обращение по существу поставленных вопросов.

Если кто-то ранее уже обращался в органы прокуратуры, государственные органы или органы местного самоуправления, копии полученных ответов также нужно взять с собой.

Онлайн приём пройдёт с 11:00 до 12:30 на улице Республики, 2.