Жителям Кыштыма предлагают задать вопросы прокурорскому работнику через Скайп Автор: КР от Сегодня, 14:19 Категория: Общество 0 Во вторник, 27 ноября, в центральной городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина онлайн приём через программу Скайп проведёт начальник отдела по рассмотрению обращений и приёму граждан прокуратуры Челябинской области Ольга Анатольевна Чубук. – Предварительная запись обязательна, – сказала сайту «КР» заместитель директора централизованной библиотечной системы Татьяна Давыдовская. – Желающим необходимо позвонить по телефону 8 (35151) 4-11-49 или написать на электронную почту libkyshtym@ yandex.ru до 21 ноября. В день приёма необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Приветствуется письменное обращение по существу поставленных вопросов. Если кто-то ранее уже обращался в органы прокуратуры, государственные органы или органы местного самоуправления, копии полученных ответов также нужно взять с собой. Онлайн приём пройдёт с 11:00 до 12:30 на улице Республики, 2. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить