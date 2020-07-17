Первый областной телеканал на 21 кнопке

Сегодня, 08:00 Категория: Общество

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Вот уже 17-й год телеканал ОТВ вещает для жителей Челябинска и Челябинской области! Имеет сотни наград городского и регионального уровня, является неоднократным лауреатом профессиональной телевизионной премии «ТЭФИ» и победителем в номинации «ТЭФИ-регион».

ОТВ осуществляет вещание более чем в 50 населённых пунктах Челябинской области. Собственное вещание 24 часа в сутки, семь дней в неделю, на 21 кнопке всех кабельных операторов.

Жанровую структуру вещания телеканала ОТВ составляют как программы собственного производства, так и художественные фильмы, и сериалы российского производства:

► новостные, информационные и развлекательные программы о Челябинской области,

► социальные ток-шоу, посвящённые решению местных задач,

► прямые трансляции всероссийских и областных спортивных соревнований,

► хоккейные матчи регулярного сезона КХЛ,

► трансляции общественно-политических и культурных событий,

► культурно-массовые зрелищные мероприятия,

► многосерийные телефильмы и сериалы,

►полнометражные художественные и документальные фильмы.

Визитной карточкой телеканала ОТВ была, есть и будет программа «Время Новостей». Основные принципы программы – актуальность, оперативность, беспристрастность и взвешенность в подаче информации. С понедельника по пятницу в 19:30 вы получите эксклюзивный доступ к информации из самых отдалённых уголков Челябинской области и будете в курсе развития событий в регионе.

С каждым годом набирает популярность программа «Время новостей. Итоги». Это отличная возможность получить срез новостей за неделю в городе и области, узнать мнение и прогнозы развития событий от компетентных и независимых экспертов. «Время новостей. Итоги» смотрите по субботам в 21:30.

Встречая «Наше Утро» вместе с жизнерадостными и креативными ведущими телеканала ОТВ, вы на весь день получите заряд бодрости и позитива! Набирайтесь опыта вместе с нами в самых неожиданных областях: изысканные кулинарные рецепты, история родного края, советы спортивных тренеров и гуру красоты. Каждый будний день с 7 до 9 утра наши ведущие делают утро тысяч южноуральцев позитивнее!

Пойте любимые песни вместе с программами «В гостях у Митрофановны» и «Искры камина». Народные мотивы навеют самые лучшие воспоминания, а дорогие сердцу ведущие подарят хорошее настроение на все выходные дни!

«Зелёная передача» – это советы и рекомендации относительно посевов и посадок, подкормок и борьбы с вредителями сада и огорода. Бессменная ведущая передачи Светлана Налетова станет для вас лучшим другом и опытным наставником во всех дачных делах.

Для любителей хоккея – лучшее хоккейное шоу «Свободный Лёд», где каждый неравнодушный к этому виду спорта телезритель может задать вопрос и получить достоверный ответ. Это живое общение, интервью с игроками и тренерами, разбор матча и крутые розыгрыши среди болельщиков.

Особое место занимают актуальные для города и области ток-шоу «Большая студия», «Есть вопрос», «ЭкоЛогика», где можно получить экспертную оценку и узнать дальнейший вектор развития в таких важных вопросах, как ЖКХ, пенсионное обеспечение, развитие малого и среднего бизнеса, экология.

Это лишь малая часть того, что вы можете увидеть на обязательном общедоступном канале Челябинской области, на 21 кнопке всех кабельных операторов.