Самоизоляция не повод отменять поздравления! На телеканале ОТВ пройдёт прямой эфир, посвящённый школьным выпускным

Вчера, 15:00 Категория: Общество

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Коронавирусная пандемия внесла свои коррективы в жизнь Южного Урала и мира в целом. В этом году придётся обойтись без нарядов, ресторанов, DJ и многих других «спутников» всех выпускных. Однако, самоизоляция – не повод лишать выпускников и педагогов праздника.

В понедельник, 25 мая, на телеканале ОТВ выйдет программа «Наше утро», посвящённая школьным выпускным.

С 8:00 до 9:30 часов в прямом эфире прозвучат голоса родных учителей и слова благодарности вчерашних школьников. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и министр образования и науки Александр Кузнецов тепло поздравят выпускников и их педагогов, а также родителей, без труда и участия которых не обходится ни один выпускной.

Создание хорошего настроения – основная, но не единственная задача праздничного выпуска программы. Эксперты расскажут зрителям телеканала ОТВ о том, когда и как будет проходить ЕГЭ и зачисление абитуриентов в вузы. Первокурсники поделятся своими экзаменационными лайфхаками и расскажут, что ждать от первого студенческого года. Ну и конечно, представители высших учебных заведений поприветствуют своих будущих учеников в прямом эфире праздничного выпуска программы «Наше утро» на телеканале ОТВ.

Ждём вас в ближайший понедельник, 25 мая, на телеканале ОТВ с 8:00 до 9:30 утра.

Телеканал ОТВ вещает на 21 кнопке всех кабельных операторов или на ОТР с 8:00 до 9:00. Также вы можете смотреть прямой эфир на сайте 1obl.ru или в официальной группе ВКонтакте.