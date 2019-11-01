Жители Кыштыма смогут до конца ноября обратиться в оперативный штаб по вопросам перехода на цифровое телевещание

Автор: КР от Вчера, 18:19 Категория: Общество

Оперативный штаб был создан в мае этого года под руководством первого заместителя губернатора Челябинской области Виктора Мамина. Его главной задачей стал контроль ситуации по переходу Челябинской области на цифровое эфирное вещание.

Завершить работу штаба планируется 30 ноября 2019 года.

Напомним, 14 октября Челябинская область перешла с аналогового на цифровое эфирное вещание. Южноуральцы получили возможность бесплатно смотреть 20 федеральных каналов в с отличным качеством картинки и звука. Это «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия. Культура», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», «СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ».

Спустя месяц, в ночь с 14 на 15 ноября, в истории телерадиовещания Челябинской области произошло еще одно значимое событие – перенастройка цифрового оборудования в связи с врезкой телеканала ОТВ в эфир Общественного телевидения России. Благодаря этому, с 29 ноября все жители получат возможность смотреть в «цифре» не только федеральные телеканалы, но и региональный канал ОТВ.

Увидеть любимые передачи ОТВ южноуральцы смогут ежедневно на 9-й кнопке, с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00 по местному времени. Контент врезок будут составлять новостные и авторские рейтинговые программы, к которым привыкли телезрители телеканала. Среди них - «Есть вопрос», «Губернатор 74», «СуперСтар» и другие.

Уже с 30 ноября завершит работу оперативный штаб по координированию перехода на цифровое телевидение. Завершат свою работу и волонтёры цифрового телевидения.

Но это не должно вызвать беспокойство: федеральная горячая линия 8-800-220-20-02 будет доступна. Можно будет получить консультацию по вопросам перехода на цифровое эфирное вещание.

Также продолжится выплата компенсаций из областного бюджета на приобретение цифрового оборудования. Заявления будут приниматься до 30 апреля 2020 года.

Напомним, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских лагерей, детям погибших защитников Отечества, жертвам политических репрессий, инвалидам по слуху, а также южноуральцам, чей среднедушевой доход не превышает полутора величин прожиточного предоставляется единовременная выплата в размере фактических затрат (приставок и антенн), но не более одной тысячи рублей.

Для получения компенсации необходимо обращаться с заявлениями и документами в управления социальной защиты населения по месту жительства.