Известный журналист и блогер Юрий Дудь заинтересовался гуманоидом Алёшенькой из Кыштыма

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Известный журналист и блогер Юрий Дудь в одной из своих программ уделил внимание истории кыштымского гуманоида Алёшеньке. Напомним, на YouTube канал Юрия подписано свыше 7,5 миллионов человек. Журналист стал знаменит после ряда интервью с известными личностями.

Новым гостем Юрия Дудя стал журналист и документалист Андрей Лошак.



В 2007 году он со съемочной группой телеканала НТВ побывал в Кыштыме, где снял 20 минутную передачу об Алёшеньке. В интервью у Дудя была затронута и эта тема.



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Андрей Лошак так и не поставил точку в том журналистском расследовании, но это сделали корреспонденты «Комсомольской правды». В мае прошлого года они нашли похитительницу кыштымского гуманоида, которая рассказала о судьбе Алёшеньки. По её словам – это был человеческий плод, жертва выкидыша. Подробнее можно прочитать здесь.