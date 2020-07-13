Почтальоны из Кыштыма получили награды по случаю профессионального праздника

Вчера, 12:19 Категория: Общество

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Вчера, 12 июля, в России отмечался День российской почты. В формате видеоконференции южноуральских почтовиков поздравил губернатор Алексей Текслер.



В Челябинской области сегодня работают 716 почтовых отделений. В отрасли трудятся шесть тысяч 900 человек. Ежегодно южноуральские почтовики обрабатывают и доставляют 65 миллионов писем, 9,5 миллионов посылок, шесть миллионов экземпляров периодических печатных изданий.



По случаю праздника сотрудники почтовых отделений города Кыштыма получили заслуженные награды. Так, начальник Кыштымского почтамта Татьяна Шуварина награждена почётной грамотой УФПС Челябинской области. Благодарственные письма управления федеральной почтовой связи региона получили почтальон почтового отделения 456873 района Нижнего Кыштыма Анна Штраух, начальник почтового отделения посёлка Большие Егусты Валентина Миронова и руководитель группы контроля учёта операции в ОПС Кыштымского почтамта Эльвира Портнова.



Почётные грамоты Обкома Профсоюза работников связи вручены трём работникам Кыштымского почтамта – оператору-делопроизводителю Оксане Гусевой, начальнику главной кассы Наталье Шароновой, специалисту по поддержке продаж Ольге Жириной.