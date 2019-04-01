Почтальон из Кыштыма в тройке лучших среди коллег Южного Урала

Автор: КР от Сегодня, 12:07 Категория: Общество

Слава направо: почтальон из Усть-Катава Лодмила Корнеева (3 место), почтальон из Магнитогорска Светлана Чернова, директро Челябинского филиала Почты России Владимир Образцов, почтальон из Кыштыма Светлана Эйюбова.

За победу в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Почты России» боролись 13 почтальонов и 14 водителей почтовых автомобилей.

Как сказала сайту КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина, в ходе конкурса почтальоны продемонстрировали знание служебных правил и инструкций, а также навыки практической работы.

По итогам выполнения всех заданий звание «Лучший почтальон» присуждено представительнице Магнитогорского почтамта Светлане Черновой. На почте она трудится уже 35 лет.

На втором месте – почтальон из Кыштыма Светлана Эйюбова. Она работает в центральном отделении города 13 лет.



– Как отмечает начальник Кыштымского почтамта Татьяна Шуварина, Светлану Эйюбову очень любят клиенты, пенсионеры, – сказала сайту «КР» Светлана Замятина. – Говорят, что работает она с душой. Вежливая, внимательная, всё расскажет и объяснит. Руководство почтового отделения ценит её за трудолюбие.

Третье место у представительницы Усть-Катавского почтамта Людмилы Корнеевой. Лучшим водителем признан челябинец Раиль Закиров.

Всего в южноуральском Управлении федеральной почтовой связи на сегодня трудятся почти две тысячи 700 почтальонов и 320 водителей.