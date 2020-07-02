В Кыштыме детские сады возобновили работу в обычном режиме

Сегодня, 12:57 Категория: Общество

191

0

30 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о возобновлении деятельности детских садов.



Сегодня, 2 июля, все детсады Кыштымского городского округа вернулись к обычному режиму работы. До этого свою деятельность они вели в режиме дежурных групп, которые посещали 934 ребёнка.



– Родителям больше не нужно предоставлять в детский сад справку о том, что они работают, – сказала сайту «КР» старший инспектор отдела дошкольного образования Людмила Бушуева. – Просто нужно поставить ребёнка на питание. В детской поликлинике взять справку от врача о состоянии здоровья и об отсутствии контакта по COVID-19. Этого будет достаточно, чтобы ребёнка приняли в детском саду.