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В Кыштыме детские сады возобновили работу в обычном режиме

Сегодня, 12:57 Категория: Общество
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30 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о возобновлении деятельности детских садов.


Сегодня, 2 июля, все детсады Кыштымского городского округа вернулись к обычному режиму работы. До этого свою деятельность они вели в режиме дежурных групп, которые посещали 934 ребёнка.


– Родителям больше не нужно предоставлять в детский сад справку о том, что они работают, – сказала сайту «КР» старший инспектор отдела дошкольного образования Людмила Бушуева. – Просто нужно поставить ребёнка на питание. В детской поликлинике взять справку от врача о состоянии здоровья и об отсутствии контакта по COVID-19. Этого будет достаточно, чтобы ребёнка приняли в детском саду.

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Теги: Кыштым коронавирус детские сады

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