В Кыштыме повысится плата за детские сады

Автор: КР от Сегодня, 14:27 Категория: Общество

С нового года родители будут платить за питание своих детей в детских садах на 14 и 19 рублей больше. Разница будет зависеть от возраста ребёнка.

Как сказала сайту «КР» начальник отдела дошкольного образования Управления по делам образования Светлана Киселёва, для детишек от одного года до трёх лет плата составит 85 рублей, для воспитанников от 3 до 7 лет – 94 рубля в день.

Это первое повышение стоимости дошкольного питания за последние три года. Оно вызвано ростом цен на продукты.

В ежедневный рацион детей должны входить мясные, рыбные, молочные, кондитерские продукты, яйца, овощи, фрукты, растительное и сливочное масло, хлеб и соки.

В детских садах Кыштыма проводятся родительские собрания, на которых обсуждается вопрос оплаты. Родители вправе внести свои предложения.

Отмечается, что средняя стоимость питания дошкольников в Челябинской области составляет 120 рублей в день. В нашем городе в сравнении с другими территориями плата остаётся одной из самых низких.