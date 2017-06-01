В одном из детсадов Кыштыма дополнительно откроют ясельную группу

Автор: КР от Сегодня, 11:52 Категория: Образование

В Кыштыме полным ходом идёт комплектование ясельных групп в детских садах. В этом году больше всего шансов устроить ребёнка в дошкольное учреждение у тех родителей, чьим малышам уже исполнилось два года. Сегодня дошколят такого возраста в электронной очереди на посещение детского сада около пятисот.

– После того, как ребёнку исполняется полтора года, выплата детского пособия прекращается, – сказала сайту «КР» начальник отдела дошкольного образования Светлана Киселёва. – Их продолжают выплачивать только многодетным семьям. Поэтому многие мамы хотели бы отдать ребёнка в детский сад как можно раньше, чтобы выйти на работу.

В Кыштыме в электронной очереди 150 детей до двух лет. На сегодня малышей в этом возрасте готовы принять в детские сады № 52 – Дальняя Дача, № 12 в микрорайоне Каолиновом, а также все поселковые учреждения дошкольного образования. Одну дополнительную группу для двухлеток с 1 сентября откроют в детском саду № 27 в микрорайоне Нижнего Кыштыма. В детские сады № 5, 18 и 24, расположенные в самых густонаселённых жилых массивах Верхнего Кыштыма, попасть труднее всего.