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В одном из детсадов Кыштыма дополнительно откроют ясельную группу

Автор: КР от Сегодня, 11:52 Категория: Образование

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В Кыштыме полным ходом идёт комплектование ясельных групп в детских садах. В этом году больше всего шансов устроить ребёнка в дошкольное учреждение у тех родителей, чьим малышам уже исполнилось два года. Сегодня дошколят такого возраста в электронной очереди на посещение детского сада около пятисот.

 

– После того, как ребёнку исполняется полтора года, выплата детского пособия прекращается, – сказала сайту «КР» начальник отдела дошкольного образования Светлана Киселёва. – Их продолжают выплачивать только многодетным семьям. Поэтому многие мамы хотели бы отдать ребёнка в детский сад как можно раньше, чтобы выйти на работу.

 

В Кыштыме в электронной очереди 150 детей до двух лет. На сегодня малышей в этом возрасте готовы принять в детские сады № 52 – Дальняя Дача, № 12 в микрорайоне Каолиновом, а также все поселковые учреждения дошкольного образования. Одну дополнительную группу для двухлеток с 1 сентября откроют в детском саду № 27 в микрорайоне Нижнего Кыштыма. В детские сады № 5, 18 и 24, расположенные в самых густонаселённых жилых массивах Верхнего Кыштыма, попасть труднее всего.

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