В Кыштыме 12 семей получили ключи от новых квартир по программе переселения из ветхо-аварийного жилья

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Вчера, 29 июня, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева вручила ключи от новых квартир 12 семьям – переселенцам из ветхо-аварийного дома на улице Вайнера, 6. Семь семей будут проживать в многоэтажке на улице Гагарина в микрорайоне Каолиновый. Пять семей получили ключи от квартир в доме на Дальней Даче.



– Сколько себя помню, жили на Коноплянке, – рассказала сайту «КР» Екатерина Ерофеева. – Спасибо представителям администрации Кыштымского городского округа, что пошли нам навстречу, и мы получили квартиру именно в том районе, где хотели. От Дальней дачи дочке недалёко ездить в школу. В квартиру мы уже заказали новую мебель, будем обживаться.



– Мне 82 года. Из них 45 лет я прожила на Коноплянке, поэтому очень рада новой квартире, – сказала сайту «КР» Анна Гавриловна Никулина. – Сын живёт в посёлке Слюдорудник, но часто будет навещать. Радует, что санаторий Дальней дачи близко, воздух чище.

Во время встречи с новосёлами Людмила Александровна Шеболаева ответила на интересующие их вопросы. Так, глава округа рассказала, что к концу этого года будет построен ещё один многоквартирный дом в микрорайоне Каолиновый.



Квартиры там получат 47 семей из домов на улице Вайнера, 4 и 9, а также улицы Калинина, 1. Об этом сайту «КР» сообщила начальник жилищного отдела Евгения Лапшенкова.

Таким образом, программа переселения из ветхо-аварийного жилья на 2020 год будет выполнена. Это позволит получить дополнительное финансирование на продолжение работы в данном направлении в следующем году.