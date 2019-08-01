В Кыштыме жильцы аварийного дома с Коноплянки станут новосёлами

Автор: КР от Сегодня, 14:57 Категория: Общество

Наталья Николаевна Кисилёва одна из тех, кто получил ключи от квартиры

в новом доме в микрорайоне Каолинового.

Первым 13 семьям, проживающим в доме 2 на улице Вайнера, ранее признанного аварийным, в пятницу вручили квартиры в новой пятиэтажке на улице Гагарина, 4 в микрорайоне Каолиновый. Их они получили из рук главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой прямо у нового дома.

Квартиры предоставлены даже с большим метражом, чем те, в которых они проживали до этого.

– Три с половиной года ждал получения квартиры, – сказал сайту «КР» Александр Бобров. – Отделка неплохая. Посмотрим, как этот микрорайон будет отличаться от Коноплянки. Главный минус – долго стало добираться до работы на Кыштымском медеэлектролитном заводе.

Примечательно, что каждый подъезд дома образует три самостоятельных адреса – улица Гагарина, 4а, 4б и 4в.

Ключи от квартир в первом подъезде получили и те, кто проживал в производственных помещениях на территории бывшей фабрики «Динамо» на улице Челюскинцев, 21. Всего – 10 семей. Вскоре новосёлами этого дома станут жильцы также признанных аварийных домов на улице Вайнера, 7, 8 и 34.