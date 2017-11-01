В Кыштыме сиротам вручили ключи от квартир в новом доме

Автор: КР от Сегодня, 15:23 Категория: Общество

Сегодня своё жильё получили 14 человек, выросших без родителей. Глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева вручила им ключи от квартир в новостройке на улице Челюскинцев.

– Уверена, что этот день вы запомните на всю свою жизнь, – обратилась к сиротам Людмила Александровна. – Получить квартиру – значит, почувствовать себя самостоятельным и ответственным. Очень надеюсь, что вы будете жить здесь большой и дружной семьёй.

О том, что они наконец-то станут обладателями собственного жилья, новосёлы узнали лишь несколько дней назад, и осмотреть квартиры ещё не успели. Поэтому сразу после получения заветных ключей все с нетерпением направились в подъезд.

Людмила Шеболаева заглянула в гости к 20-летней Анастасии Таракановой. Сейчас девушка вместе с женихом ютятся в небольшой квартире в районе Коноплянки с её бабушкой, которая воспитывала её с самого рождения. Но уже в ближайшее время молодые люди переедут в свою полуторку. И первым в неё войдёт не кошка, а их трёхмесячный ротвейлер.

В августе ключи и документы от квартир в этом доме были вручены 25 семьям из посёлков Тайгинка и Северная Кузнечиха, а также с улицы Береговой в Кыштыме – все они жили в ветхо-аварийном жилье. В сентябре в этот же дом заселились 11 детей-сирот. Ещё три сироты обретут свой угол в декабре этого года. Всего в очереди на квартиры в нашем округе ещё около 40 сирот.