Южноуралец выиграл миллион рублей

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Участник из Челябинской области выиграл миллион рублей в 1341 тираже «Русского лото». Трансляция розыгрыша состоялась 21 июня, а счастливый билет был приобретен в одном из почтовых отделений Южного Урала.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе АО «Почта России», с начала года это не первый случай крупного везения. Ранее билет, приобретенный в почтовом отделении Челябинской области, принес обладателю 1,5 миллиона рублей. Еще двое клиентов выиграли в лотерею более 500 тысяч рублей. Общая сумма выигрышей по билетам, приобретенным на почте, с начала года составила более 8 миллионов рублей.

По данным Почты России, самыми азартными являются жители Магнитогорска, Челябинска, Златоуста и Кыштыма. Они чаще других приобретают лотерейные билеты.

Напомним, с 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.