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В Кыштыме спасатели помогли жителю Челябинска выбраться из Сугомакской пещеры

Сегодня, 10:33 Категория: Общество
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Фото с места происшествия. ПСС Челябинснкой области.

 

Ночью в минувшие выходные дежурная смена Кыштымского отряда поисково-спасательной службы помогла жителю Челябинска выбраться из Сугомакской пещеры. Как рассказали сайту «КР» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, мужчине помогли при помощи альпинистского снаряжения, в медицинской помощи он не нуждался.
Как стало известно «КР» из собственных источников, находясь в нетрезвом состоянии, челябинец провалился в дальний колодец.

 

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Теги: Кыштым Сугомакская пещера поисково-спасательная служба Челябинской области Кыштымский поисково-спасательный отряд

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