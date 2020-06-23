В Кыштыме спасатели помогли жителю Челябинска выбраться из Сугомакской пещеры

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Фото с места происшествия. ПСС Челябинснкой области.

Ночью в минувшие выходные дежурная смена Кыштымского отряда поисково-спасательной службы помогла жителю Челябинска выбраться из Сугомакской пещеры. Как рассказали сайту «КР» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, мужчине помогли при помощи альпинистского снаряжения, в медицинской помощи он не нуждался.

Как стало известно «КР» из собственных источников, находясь в нетрезвом состоянии, челябинец провалился в дальний колодец.