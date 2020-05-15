В Кыштыме спасатели помогли ребёнку освободить руку из решётки

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Вчера в седьмом часу вечера в кыштымский отряд поисково-спасательной службы Челябинской области поступил бытовой вызов.

Девочка 2016 года рождения засунула пальчик в решётку овощного ящика, а вытащить его не смогла. Родителям также не удалось своими силами помочь малышке. Они обратились за помощью к спасателям.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Жонкина, при помощи слесарного инструмента спасатели «перекусили» толстые пластиковые прутья и освободили потерпевшую.