Звание «Почётный гражданин города Кыштыма» присвоено полковнику полиции в отставке Анатолию Михайловичу Ваганову

Вчера, 12:00 Категория: Общество

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Анатолий Михайлович Ваганов родился и вырос в Кыштыме.

Службу в органы внутренних дел начинал участковым инспектором. Потом полтора года проработал в следственном отделе, затем его назначили первым заместителем начальника ГОВД, а потом начальником криминальной милиции. Занимал должность заместителя начальника управления милиции по общественной безопасности в Миассе. Неоднократно был в командировках в Чечне, участвовал в спецоперациях.

Среди полученных наград за годы службы – медали «За доблесть службы», «За безупречную службу» всех трёх степеней, нагрудные знаки – «Участник боевых действий», «За службу на Кавказе», «За отличие в службе ВВ МВД России» I степени.

Сейчас Анатолий Михайлович работает заместителем директора по безопасности предприятия «Драгцветмет», является депутатом местного Собрания в избирательном округе № 1.

Журналист Никита Сафонов побеседовал с Анатолием Вагановым. Подробнее о почётном гражданине города Кыштыма читайте в новом номере газеты «Кыштымский рабочий».