Мошенники пытаются оформить кредиты на жителей Кыштыма

Вчера, 15:30 Категория: Общество

757

0

Автор: Анна Наумова

В одном из пабликов в социальной сети я увидела объявление: «Пройди анкету и получи 300 рублей на карту или на номер телефона». Честно, мне стало интересно, и я написала незнакомцу. В ответ он прислал небольшую анкету-опросник, в которой не нужно было указывать персональные данные и уровень материального благосостояния. Вопросы были общего характера: регион проживания, сфера деятельности. Такие анкеты я заполняла не раз: для курсовых и дипломных работ студентов, для центров изучения общественного мнения. Я отправила заполненную анкету, и мне на телефон пришло 300 рублей. Говорить номер карты я наотрез отказалась.

Через несколько минут виртуальный знакомый предложил мне постоянную работу. Суть её заключалась в следующем: мне необходимо было оформить кредитную карту на своё имя и скинуть ему скрин номера карты. В заявке требовалось указать персональный ежемесячный доход, серию и номер паспорта. В качестве бонуса мой собеседник предлагал ещё вознаграждение – 300 рублей. Также он убеждал, что карты бесплатны в использовании и «могут помочь в жизни».

– Как только персональные данные и номер карты оказываются в руках мошенников, они легко могут снять ваши деньги. Эти действия квалифицируются по статье 159 Уголовного Кодекса РФ «Мошенничество». Также не стоит сообщать паспортные данные посторонним людям, особенно незнакомцам в сети. Не нужно сообщать номер банковской карты и CVV-код безопасности. Тогда никто не сможет у вас украсть деньги, – рассказала сайту «КР» пресс-секретарь МО МВД РФ «Кыштымский» Светлана Дятлова.

Известно много случаев, когда воспользовавшись доверчивостью граждан, мошенники оформляли на них кредиты или снимали деньги с банковских карт. Будьте осторожны, уважаемые читатели!