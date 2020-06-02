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В Кыштыме проведут реконструкцию гидротехнических сооружений

Вчера, 16:40 Категория: Общество
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Фото из открытых источников.

 

В этом году пройдут работы на северном водосбросе в районе Бучила в Кыштыме. А в следующем году – на южном водосбросе. Будет благоустроено русла речки Кыштымка, от Бучила до здания бывшей гимназии. Как сообщили сайту «КР» в отделе капитального строительства Кыштымского городского округа, подрядчиком стало ООО «ПЭБ» из Челябинска. Рабочие заменят лоток водоотведения, отремонтируют управление водосбросом, а также проведут благоустройство русла речки Кыштымки – по обе стороны уложат бетонные плиты, облагородят прилегающую территорию, очистят береговую линию.

 

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Теги: Кыштым Ремонт гидротехнических сооружений ОКС КГО

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