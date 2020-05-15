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В Кыштыме отремонтируют три дорожных участка

Сегодня, 11:37 Категория: Общество
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Отдел капитального строительства Кыштымского городского округа на едином портале государственных закупок разместил три лота на ремонт дорог в Кыштыме.


Согласно опубликованным документам ремонт запланирован на участках от железнодорожного переезда на улице Карла Либкнехта до улицы 2-я Южная, по маршруту Свердлова – Крупская – Горелова, а также на улице Комсомольская.
На первом участке автодороги уложат новое асфальтовое полотно. Длина капитально отремонтированного асфальта составит 545 метров. Новый асфальт уложат и от жилого дома № 193 на улице Юлии Ичёвой до пересечения с улицей Горелова. Там появится 135 метров дорожного покрытия. Последний крупный участок, который попадёт под ремонт – дорога от дома № 15 на улице Комсомольская до дома № 31.


Подрядчики будут определены 21 и 22 мая. После подписания договора у них будет месяц, чтобы завершить все работы. Помимо нового асфальтового покрытия подрядчик будет обязан обустроить обочины. Временная схема движения на указанных участках должна быть согласована с заказчиком и управлением гражданской защиты.

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Теги: Кыштым ОКС ремонт дорог

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