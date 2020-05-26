В Кыштыме состоится горячая линия по вопросам трудоустройства подростков

Сегодня, 14:50 Категория: Общество

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Она пройдёт 1 июня – в День защиты детей. С 9 до 17 часов все желающие смогут получить ответы на интересующие вопросы, касающиеся трудовых прав несовершеннолетних.

Консультации будут вести сотрудники Центра занятости населения города Кыштыма. Они разъяснят не только трудовое законодательство, но и расскажут о специальных программах для несовершеннолетних граждан.

Телефоны для консультаций – 4-08-26, 4-08-27.