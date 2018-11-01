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Житель Кыштыма поплатился штрафом за пристрастие к футболу

Автор: КР от Вчера, 12:54 Категория: Общество

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В выходной день около четырёх утра в дверь хозяина квартиры, где очень громко работал телевизор, транслирующий футбольный матч, постучали полицейские. Но им не открыли. Как позже пояснил правонарушитель, он испугался.

 

И всё же ему пришлось ответить за нарушение закона о тишине, в соответствии с которым в выходные дни она должна соблюдаться с 23 до 8, в будни – с 22 до 6 часов.

 

Мировой судья судебного участка № 1 города Кыштыма наказал правонарушителя штрафом в 1000 рублей.    

 

С начала года только в этом судебном участке было рассмотрено 17 административных дел по части 1 статьи 13 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях» – «Нарушение покоя граждан и тишины».


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