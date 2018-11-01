Житель Кыштыма поплатился штрафом за пристрастие к футболу

Городская афиша

15 ноября 2018 года

В кыштымском филиале Южно-Уральского государственного колледжа (улица Ленина, 13) пройдёт молодёжный форум «Я есть у тебя, Кыштым» для жителей от 14 до 30 лет. В программе: мастер-классы, обучение проектной, информационной, театральной деятельности.

15:00

16 ноября 2018 года

В городской библиотеке имени Б. Е. Швейкина состоится семейный праздник по посадке семян дубов. С собой нужно взять цветочный горшок и землю. Ко Дню Победы сеянцы будут высажены на улицах города.

15:00

17 ноября 2018 года

В здании бывшей прогимназии (улица Республики, 10) пройдёт творческая встреча для детей и взрослых. В программе: кукольный спектакль, выставка рукоделия, мастер-классы по скрапбукингу, росписи фигурок, изготовлению украшений.

11:00

17 ноября 2018 года

В Народном доме состоится областной фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Возвращение динозавров». Телефон кассы: 5-52-18.

14:00

21 ноября 2018 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) пройдёт конкурс таланта и красоты среди младших школьников «Маленькая фея», посвящённый Дню матери. Телефон кассы: 5-52-18.

18:00

22 ноября 2018 года

Во Дворце культуры «Победа» состоится праздничный концерт ко Дню матери. Телефон кассы»: 4-47-33.

18:00

24 ноября 2018 года

В доме культуры металлургов пройдёт концерт «Любовь, фантазии и смех» народного коллектива любительского театра оперетты (город Снежинск). Вход свободный.

16:00

28 ноября 2018 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) состоится танцевальный вечер «Под звуки духового оркестра». Телефон кассы: 5-52-18.

18:00