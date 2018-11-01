Житель Кыштыма поплатился штрафом за пристрастие к футболу Автор: КР от Вчера, 12:54 Категория: Общество 0 В выходной день около четырёх утра в дверь хозяина квартиры, где очень громко работал телевизор, транслирующий футбольный матч, постучали полицейские. Но им не открыли. Как позже пояснил правонарушитель, он испугался. И всё же ему пришлось ответить за нарушение закона о тишине, в соответствии с которым в выходные дни она должна соблюдаться с 23 до 8, в будни – с 22 до 6 часов. Мировой судья судебного участка № 1 города Кыштыма наказал правонарушителя штрафом в 1000 рублей. С начала года только в этом судебном участке было рассмотрено 17 административных дел по части 1 статьи 13 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях» – «Нарушение покоя граждан и тишины». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить